توزيع قوارير ومكثفات اوكسيجين على 7 ولايات من قبل وحدات من الجيش ( وزارة الدفاع)

وات -

قال الناطق باسم وزارة الدفاع الوطني، الرّائد محمد زكري، إنّ وحدات الجيش الوطني شرعت منذ ليلة الجمعة 16 جويلية 2021، في توزيع قوارير الاوكسيجين كبيرة الحجم ومكثفات الاكسيجين ومعدات طبية أخرى على 7 ولايات وهي: المهدية ومدنين وتطاوين وقبلي وقفصة وسيدي بوزيد وسوسة.واضاف زكري في تصريح لوكالة (وات)، اليوم الأحد، ان عمليات تزويد المستشفيات بهذه الولايات تواصلت كامل يوم أمس السبت، وذلك باستعمال الوسائل البرية والجوية العسكرية وبالتنسيق مع الادارات الجهوية للصحة العمومية بمختلف هذه الجهات لافتا الى ان تلك الادارات الجهوية اشرفت على توزيع القوارير والمكثفات على المستشفيات التي تشكو نقصا في هذه المواد نظرا لارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا.وتحصلت تونس خلال الايام الماضية على كميات من قوارير الاوكسيجين والمكثفات في شكل مساعدات من دول شقيقة وصديقة كما تضمنت المساعدات الخارجية، أيضا، مستشفيات ميدانية واسرة انعاش واوكسيجين بالاضافة الى ارسال اطارات طبية و شبه طبية.وتتولى وحدات صحية عسكرية، حاليا، عمليات تلقيح المواطنين للتوقي من فيروس كورونا بعدد من الولايات مثل تطاوين و سليانة.وقد انطلقت حملات التطعيم للتوقي من كورونا منذ مارس الماضي، واستكمل اكثر من 864 الف شخص التطعيم ضد الفيروس اما عدد المسجلين لتلقي التلاقيح فبلغ الى حدود اليوم السبت اكثر من 4ر3 مليون شخص، وفق بيانات نشرتها وزارة الصحة، امس السبت.ويقيم 4915 شخصا في مؤسسات صحية عمومية وخاصة لتلقي الرعاية جراء الاصابة بفيروس كورونا ويبلغ عدد المرضى تحت التنفس الاصطناعي 163 شخصا اما المقيمين في اقسام العناية المركزة فقدرت وزارة الصحة وفق آخر تحيين لها بـ 659 مريضا، حسب اخر تحيين لوزارة الصحة بتاريخ 16 جويلية 2021. علما وان العدد الجملي لضحايا جائحة كورونا ارتفع إلى 17 ألفا و354 حالة.واعلنت رئاسة الحكومة، اليوم الأحد، عن جملة من الاجراءات لتغطية النقص الحاصل في مادة الاوكسجين وذلك اثر اجتماع لخلية الازمة عقد اليلة الماضية في مقر وزارة الصحة.