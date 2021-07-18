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قفصة: تلقي الجهة لمعدات وتجهيزات طبية على متن طائرتين عسكريتين

Publié le Dimanche 18 Juillet 2021 - 10:55 قراءة: 0 د, 43 ث
وات - تلقت ولاية قفصة، يومي أمس السبت واليوم الأحد، معدات وتجهيزات طبيّة موجهة للقسم المستشفى الميداني المزمع تركيزه بالقاعة الرياضية المغطاة بحي الشباب ولفائدة مستشفيات الجهة، تم نقلها على متن طائرتين عسكريتين، وفق بلاغ صادر عن الولاية.

وكشفت السلطات الجهوية، في ذات البلاغ الذي نشرته على صفحتها الرسمية، عن ان التجهيزات الطبية ستخصص للمستشفى الميداني المزمع تركيزه، تحسبا لتطور الوضع الوبائي بالجهة، والذي سيكون بطاقة استيعاب 50 سريرا، اضافة إلى أنه تم توجيه 30 مكثف أكسيجين بسعة 5 لتر للمستشفيات بقفصة المدينة والمتلوي وام العرايس والرديف.




وقد ان المستشفى الجهوي الحسين بوزيان، تزود اليوم الاحد، بـ80 قارورة اكسيجين سعة 40 لتر عن طريق شاحنة تابعة للمؤسسة العسكرية.
يذكر أن فيروس "كورونا" أودى، منذ بدء ظهوره في شهر مارس 2020 إلى حدود يوم 15 جويلية الجاري، بحياة 610 أشخأص من مجموع 10119 اصابة، منها 8287 حالة تعافي، في حين لايزال 1222 شخصا حاملين للفيروس.

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