الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الأحد 18 جويلية

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باجة: 9 وفيات جديدة بفيروس "كورونا" وارتفاع نسبة اشغال الاسرة الى 135 بالمائة





اظهرت احصائيات محينة للادارة الجهوية للصحة بباجة، اليوم الاحد، ان حصيلة ضحايا فيروس "كورونا" بالجهة بلغت، إل غاية امس السبت، 443 وفاة، مقابل 434 حالة يوم الجمعة الفارط بعد تسجيل 9 وفيات جديدة، منها 5 وفيات بالمستشفيات المحلية والجهوية، و 4 بمؤسسات استشفائية بالعاصمة.وارتفعت نسبة اشغال الاسرة من قبل مرضى كوفيد بالمستشفيات المحلية والجهوية حتى امس السبت، الى 135 بالمائة مقارنة ب126 بالمائة يوم الجمعة، حيث يتم إيواء 182 شخصا، من بيهم 104 مصابين بالمستشفي الجهوي بباجة.وقد سجلت الجهة، امس السبت، 120 اصابة جديدة بفيروس "كورونا "، منها 63 اصابة بمدينة باجة وضواحيها، و24 اصابة بنفزة، و13 اصابة بتستور، و اصابة واحدة بمجاز الباب، و6 اصابات بقبلاط، و3 اصابات بتبرسق، و10 اصابات بعمدون، لتصل جملة الحالات الايجابية المسجلة منذ بداية عمليات التقصي بباجة الى 14015 حالة من جملة 32371 تحليلا تم اجراؤه.في المقابل، بلغت نسبة التعافي من الفيروس امس، 75,43 مقارنة ب74,61 بالمائة اول امس الجمعة، حيث سجل تعافى مجموع 10572 شخصا من الفيروس بالجهة حسب احصائيات تحصلت عليها "وات" .