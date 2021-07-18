رياح قوية بالمناطق الساحلية وبحر هائج باستثناء خليج قابس

تواصل مؤشرات الطقس على نفس الوتيرة التي ميزت ال 24 ساعة الفارطة، مع هبوب رياح قوية بالمناطق الساحلية تصل سرعتها إلى مستوى 60 كلم/س قرب السواحل فيما تبقى النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري .ويكون البحر شديد الاضطراب إلى هائج باستثناء خليج قابس يكون متموجا، حسب المعهد الوطني للرصد الجويوتظلّ درجات الحرارة دون تغيير لتتراوح القصوى بين 28 و33 درجة بالشمال والمرتفعات والمناطق الساحلية وتكون بين 34 و39 ببقية الجهات وتصل الى 41 بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي.وتكون السماء مغاشاة بسحب قليلة بأغلب الجهات تكون أكثر كثافة بالشمال مع نزول امطار متفرقة بأقصى الشمال.