تطاوين : ضغط كبير على قسم الكوفيد والطلب يتزايد على الاوكسجين ومكثفات الهواء

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لايزال الوضع الوبائي حرجا في ولاية تطاوين امام امكانية نفاذ الاوكسجين ، حيث يخضع اكثر من ستين مريضا للعناية الطبية العادية والمركزة في قسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين ، بالاضافة الى 04 مصابين في قسم كوفيد-19 بالمستشفى المحلي برمادة و2 في قسم كوفيد-19 بالمستشفى المحلي بغمراسنواكد مدير المستشفى الجهوي بتطاوين، عبدالمجيد الرقاد لمراسل /وات/ في الجهة نقص مكثفات الاوكسيجين امام ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا والمحتاجين للتنفس الاصطناعي , ، مفيدا انه تم تزويدهم عن طريق وزارة الدفاع ب10 مكثفات الى جانب عدد اخر من المكثفات ذات الطاقة الضعيفة ( 5 ل) وهي غير كافيةوسجلت الادارة الجهوية للصحة خلال 24 ساعة الماضية 06 حالات وفاة جديدة جراء هذه الجائحة نصفهم من معتمدية تطاوين الشمالية والحالة الرابعة في تطاوين الجنوبية حالة في كل من معتمدية غمراسن ومعتمدية رمادة ليرتفع عدد ضحايا هذا الوباء منذ تفشيه في الجهة في مارس 2020 الى 345 حالة ،كما سجلت حسب تحيينها للوضع الوبائي اليوم السبت 189 اصابة جديدة بفيروس كوروناوتتوزع حالات الوفيات الى 156 وفاة في معتمدية تطاوين الشمالية و80 وفاة في تطاوين الجنوبية و 55 في غمراسن و16 في رمادة و13 في بني مهيرة و10 في البئر الاحمر و09 في الصمار و6 في ذهيبة كما تتوزع الاصابات الجديدة المسجلة خلال 24 ساعة الماضية الى 51 حالة في معتمدية تطاوين الشمالية و31 حالة في معتمدية تطاوين الجنوبية و27 حالة في ذهيبة و25 حالة في غمراسن و21 حالة في البئر الاحمر و17 حالة في رمادة و09 حالات في بني مهيرة و08 حالات في الصمار وبذلك يرتفع العدد الجملي للاصابات بهذا الفيروس الى 9488 اصابة مؤكدة