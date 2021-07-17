أعلنت الشركة التونسية للملاحة، في بلاغ لها السبت، ان السفينة "صلامبو" غادرت ميناء ليفورن في حدود الساعة الخامسة والنصف من بعد ظهر هذا اليوم، دون شحن كامل لحمولتها، في إتجاه ميناء جنوة للارساء حوالي منتصف الليل، وشحن وحدات عاجلة من الاوكسيجين لتزويد المستشفيات التونسية.
سفينة صلامبو تغادر بإتجاه جنوة لشحن وحدات عاجلة من الأوكسجين لتزويد المستشفيات التونسية
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السبت 17 جويلية 2021|7 ذو الحجة 1442
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