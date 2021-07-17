وزارة الصحة تتنفق مع مؤسستين لانتاج الاوكسين في تونس على الرفع من الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد من هذه المادة

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تم الاتفاق خلال جلسة عمل انتظمت السبت وجمعت وزير الصحة، فوزي مهدي، بممثلي شركتي "ليندغاز" و"ار ليكيد" المختصتين في انتاج مادة الاوكسيجين وترويجها، على الرفع من الاحتياطي الاستراتيجي لتونس من هذه المادة، حسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة في بلاغ لها.وياتي هذا الاتفاق في وقت تشهد فيه المستشفيات في تونس نقصا حادا من مادة الباوكسيجين بسبب الطلب الكبير عليها من قبل مرضى الكوفيد التي تتزايد اعدادهم باستمرار.كما تناولت الجلسة الحلول الكفيلة بضمان التزود المنتظم للمؤسسات الاستشفائية بكامل جهات البلاد بالاكسجين الطبي.