النادي الافريقي يجدد عقود 4 لاعبين من فريق كرة القدم

أعلن النادي الافريقي اليوم السبت عن تجديد عقود 4 لاعبين من الفريق الأول لكرة القدم وهم، بلال العيفة و أحمد العبيدي و غازي عبد الرزاق ومهدي الوذرفي.

وبحسب بلاغ نشر على الصفحة الرسمية للنادي الافريقي، فسيمتدعقد الثنائي بلال العيفة و أحمد العبيدي الى غاية سنة 2024، فيما يمتد عد غازي عبد الرزاق الى سنة 2022، و عقد مهدي الوذرفي الى الى سنة 2023.

جدير بالذكر أنّ النادي الافريقي كان قد واجه أزمة مالية وادارية، خلال الموسم الريا .ضي الماضي، كان له تأثير عميق على نتائج الفريق، الذي أنهى موسم 2020 - 2021 في المركز السابع برصيد 33 نقطة جمعها من 7 انتصارات و 12 تعادل و 7 هزائم .وبلغ النادي الافريقي الدور النهائي لكاس تونس..



