   Abdelwahab - سهرت منه الليالي  

النادي الافريقي يجدد عقود 4 لاعبين من فريق كرة القدم

Publié le Samedi 17 Juillet 2021 - 19:32 قراءة: 0 د, 35 ث
أعلن النادي الافريقي اليوم السبت عن تجديد عقود 4 لاعبين من الفريق الأول لكرة القدم وهم، بلال العيفة و أحمد العبيدي و غازي عبد الرزاق ومهدي الوذرفي.
وبحسب بلاغ نشر على الصفحة الرسمية للنادي الافريقي، فسيمتدعقد الثنائي بلال العيفة و أحمد العبيدي الى غاية سنة 2024، فيما يمتد عد غازي عبد الرزاق الى سنة 2022، و عقد مهدي الوذرفي الى الى سنة 2023.
جدير بالذكر أنّ النادي الافريقي كان قد واجه أزمة مالية وادارية، خلال الموسم الريا .ضي الماضي، كان له تأثير عميق على نتائج الفريق، الذي أنهى موسم 2020 - 2021 في المركز السابع برصيد 33 نقطة جمعها من 7 انتصارات و 12 تعادل و 7 هزائم .وبلغ النادي الافريقي الدور النهائي لكاس تونس..

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 229396



En continu

Toutes les news
.

السبت 17 جويلية 2021|7 ذو الحجة 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:24 19:39 16:16 12:32 05:13 03:27
27°
 31° % 41 :الرطــوبة
تونــس 23°
7.72 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
31°-2331°-2332°-2432°-2333°-24
  • Avoirs en devises
    21696,0

  • (16 juill)
  • Jours d'importation
    137
  •              1 € = 3,31225 DT        1$ =2,81074 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16 juill)   1711,7 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة