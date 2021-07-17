سوسة: اللجنة العلمية الطبية الجهوية تقر الاسراع بتركيز مستشفى ميداني بالجهة

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اقرت اللجنة العلمية الطبية الجهوية بولاية سوسة المكلفة بمتابعة الوضع الوبائي، الإسراع بتركيز مستشفى ميداني بالولاية، والذي أصبح ضرورة حتمية بعد تغير المعطيات ونظرا للتفشي السريع للوباء وعجز المؤسسات الإستشفائية عن توفير أسرة انعاش وكسيجين إضافية، وكذلك التعهد بالأعداد المتزايدة للمرضى لاسيما في ظل النقص الفادح في الإطار الطبي و شبه الطبي والعملةومن المنتظر ان تقترح اللجنة العلمية الجهوية التي اجتمعت صباح اليوم السبت بمقر ولاية سوسة باشراف والية الجهة رجاء الطرابلسي الموقع المناسب لتركيز المستشفى الميداني بعد معاينة كل المواقع المحتملة وموافاة وزارة الصحة بذلك مساء هذا اليوموطالب اعضاء اللجنة العلمية الجهوية بتدعيم الإطار الطبي وشبه الطبي والعملة بالمؤسسات الاستشفائية بولاية سوسة وكذلك بتركيز مولد كهرباء بكل من مستشفى سهلول و فرحات حشاد، فضلا عن تركيز خزان إضافي للأكسيجين بمستشفى القلعة الكبرىوتم الاتفاق على ضبط خطة جهوية مشتركة للتدخل في الإبان في صورة توقف التزود بمادة الأكسيجين، الى جانب ضبط كل اجهزة ومكثفات الأكسيجين المتوفرة لدى القطاع العام والقطاع الخاص والخواص قصد ضمان حسن استغلالهاكما تم الاتفاق على تفعيل منظومتي Covidar وCovidom للعناية بالمرضى في مقر سكناهم وتخفيف الضغط على المستشفيات والمصحات الخاصةوتبقى أعمال اللجنة العلمية في حالة انعقاد دائم للتفاعل مع كل المستجدات واتخاذ التدابير الملائمة.