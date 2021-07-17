القصرين: تخصيص 1 مليون دينار لخلق مشاريع لفائدة الأسر الفقيرة القاطنة بالقرب من المناطق العسكرية المغلقة

وات -

أفاد المندوب الجهوي للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بالقصرين الزين النجلاوي، بأن ميزانية برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسر ذات الوضعيات الخصوصية لسنة 2021، ستوجه كليا هذا العام لفائدة متساكني الأرياف المتاخمة للمناطق العسكرية المغلقة بالجهة والمقدرة ب200 ألف دينار مع 800 ألف دينار من طرف المجلس الجهوي للولاية.وأوضح النجلاوي في تصريح ل(وات) أنه تم الإربعاء المنقضي الاتفاق مع والي الجهة عادل المبروك خلال جلسة عمل التامت للغرض بمقر الولاية، على توجيه كامل ميزانية البرنامج، الذي تشرف على تنفيذه وزارة المرأة و الأسرة وكبار السن، إلى متساكني الأرياف المتاخمة للمناطق العسكرية المغلقة المهددين بالفعل الإرهابي.وابرز أن الإعتمادات المخصصة من قبل وزارة المرأة بعنوان سنة 2021 والمقدرة ب200 ألف دينار سيتم في إطارها تمكين 40 أسرة من مشاريع (تربية النحل ودجاج الضيعة...) بمعدل 5 آلاف دينار لكل مشروع، فيما سيتم تنظيم مساهمة المجلس الجهوي لولاية القصرين المقدرة ب800 ألف دينار في شكل برامج أخرى على غرار تحسين المساكن وخلق مشاريع صغرى ذات مردودية.