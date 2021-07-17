جامعة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن عن مقاطعة أشغال اعداد المخطط القطاعي للتعليم العالي مؤكدة عدم التزامها بمخرجاته

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أعلنت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، عن مقاطعتها لاشغال اعداد المخطط القطاعي للتعليم العالي والبحث العلمي، التي انتظمت أيام 13 و14 و15 جويلية الجاري وعدم التزامها بمخرجات اللجان المعتمدة.ونبهت، في بيان لها، سلطة الاشراف الى "عدم تكرار" ما أقدمت عليه من تغييب الجامعة "والدعوة صورية" للمشاركة في الاشغال، داعية الى ضرورة احترام مبدأ التشاركية الحقيقية معها في كل ما يتعلق بشؤون الجامعة والجامعيين حاضرا ومستقبلا.وأكدت الجامعة انه "لم يتم مراسلة الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي من طرف مسؤولي الوزارة بشكل مباشر ورسمي يحفظ أصول التواصل الإداري وفي اجال تمكن الجامعة من الاعداد الجيد للخوض في مختلف المحاور المعروضة على اللجان".يذكر أن ورشة عمل انعقدت الاثنين 12 جويلية 2021 بمدينة العلوم تحت اشراف وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي حول المخطط القطاعي للتعليم العالي.وقد تضمن برنامج الورشة عرضا حول توجّهات الحكومة و منهجية إعداد المخطط القطاعي قام بتقديمه ممثل عن وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، وعرضا ثانيا حول الرؤية الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي قام بتقديمه السيد مختار المحواشي رئيس ديوان وزيرة التعليم العالي.كما تم ضبط خلال هذه الورشة رزنامة عمل اللجان الفرعية .