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ماكرون: أرسلنا الأكسجين إلى تونس...

Publié le Samedi 17 Juillet 2021 - 18:23 قراءة: 0 د, 43 ث
حلت، صباح اليوم السبت 17 جويلية 2021 بمطار تونس قرطاج الدولي، طائرة عسكرية فرنسية محملة بالأكسجين وذلك في إطار مساهمة الجمهورية الفرنسية في معاضدة جهود تونس لمواجهة جائحة كوفيد-19 حسب بلاغ لرئاسة الجمهورية.


وقد حضر مراسم التسلم فوزي المهدي، وزير الصحة، و أندري باران، سفير الجمهورية الفرنسية بتونس والفريق بالبحرية عبد الرؤوف عطاء الله، المستشار أول لدى رئيس الجمهورية مكلف بالأمن القومي، والفريق طبيب مصطفى الفرجاني، مدير عام الصحة العسكرية .






وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على فايسبوك، أن بلاده أرسلت إلى تونس كميات من الأوكسيجين، من أجل معاضدة جهود الحكومة في التصدي لوباء كورونا.

كما أوضح أن فرنسا سترسل إلى تونس معدات طبية خلال قادم الأيام، مذكراً في الآن ذاته بدعمه بلاده لتونس خلال هذه الفترة الصعبة.


ويذكر أن تونس تشهد خلال الفترة الحالية ارتفاعاً غير مسبوق في أعداد اصابات ووفيات كورونا.



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