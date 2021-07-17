فرنسا تضع تونس على القائمة الحمراء وتمنع غير الملقحين ضد كوفيد 19 من دخول أراضيها الا لاسباب مستعجلة

وات -

قررت السلطات الفرنسية وضع تونس على القائمة الحمراء للبلدان التي تتميز بتفشي كبير لفيروس كورونا المستجد، وذلك بداية من يوم غد الاحد حسب ما أعلنت عنه سفارة فرنسا بتونس اليوم السبت.وتبعا لهذا القرار، الذي جاء بناء على تدهور الوضع الصحي في تونس بسبب تفشي فيروس كورونا، بينت السفارة انه يمنع على غير الملقحين السفر الى فرنسا الا لأسباب مستعجلة حددتها ضمن قائمة، مشيرة الى ضرورة ان يستظهر هؤلاء بتحليل بي سي ار سلبي يعود الى اقل من 48 ساعة.كما سيخضع هؤلاء الاشخاص، حسب السفارة، الى تحليل سريع عند الوصول والى الحجر الصحي الاجباري لمدة 10 أيام مع فرض غرامة ب1000 يورو لمن يخالف هذا الاجراء.اما بالنسبة للمسافرين المتوجهين من فرنسا الى تونس من غير الملقحين شددت السفارة على ضرورة ان يكون لهم سبب مستعجل للسفر على ان يخضعوا الى إجراءات القبول التي وضعتها تونس.في المقابل يمكن للملقحين السفر من والى فرنسا دون قيود حسب السفارة التي شددت على ان التلاقيح الصينية (كرورنافاك وسينوفارم) والروسي (سبوتنيك)، غير معترف بها من قبل السلطة الأوروبية للدواء وهو ما يجعلها غير مقبولة عند الدخول الى الأراضي الفرنسية.