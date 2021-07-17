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المنستير: مديرو المستشفيات يطالبون بتزويد الجهة بالكميات اللازمة من الأكسيجين ودعمها بالإطارات الصحية

Publié le Samedi 17 Juillet 2021 - 16:43 قراءة: 0 د, 43 ث
وات - طالب مديرو المستشفيات العمومية بولاية المنستير بتوفير الكميات اللازمة من مادة الأكسيجين للمستشفيات العمومية بالجهة وفي التوقيت المحدد حتى لا تعرض حياة المصابين بفيروس "كورونا" المستجد للخطر.

كما طالب مديرو المستشفيات العمومية خلال جلسة عمل انعقدت اليوم السبت بمقر ولاية المنستير وخصصت لمتابعة الوضع الوبائي، بدعم المؤسسات الصحية العمومية بالجهة بالإطارات الطبية وشبه الطبية وخاصة من الإنتدابات الاستثنائية لقطاع الصحة


وأوضح من جهته المدير الجهوي للصحة بالمنستير حمودة الببة أنّ النقص في مادة الأكسيجين وفي الإطار الطبي وشبه الطبي حال دون تلبية الطلب اليومي المتزايد على أسرة الإنعاش وأسرة الأكسيجين ومكثفات الأكسيجين سواء بإضافة أسرة أكسيجين وإنعاش أو بفتح مستشفيات ميدانية لمعالجة المصابين بفيروس "كورونا"

واكد على أنّ الوضع الوبائي حرج بالجهة نظرا لارتفاع نسبة الوفيات والحالات النشطة، حيث سجلت الجهة 8745 حالة نشطة أي ما يعادل 971 حالة نشيطة على 100 ألف ساكن خلال الأسبوعين الأخيرين وإلى غاية 15 جويلية الجاري.

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