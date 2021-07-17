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نابل: مواصلة الحجر الصحي الموجّه والمشدّد الى 31 جويلية وفتح دور العبادة مع احترام توقيت حظر الجولان

Publié le Samedi 17 Juillet 2021 - 17:21 قراءة: 0 د, 46 ث
وات - قرّرت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث في ولاية نابل المجتمعة اليوم في جلسة عن بعد المواصلة في الحجر الصحي الموجّه والمشدّد الى 31 جويلية وفتح دور العبادة بداية من الاثنين 19 جويلية مع احترام توقيت حظر الجولان من الثامنة ليلا الى الخامسة صباحا.

وقرّرت اللجنة مواصلة تعليق صلاة الجمعة بالاضافة الى تعليق صلاة العيد إلى حين اشعار آخر مع التشديد على احترام البروتكولات الصحية بدور العبادة وتحديد طاقة الاستيعاب ب50 بالمائة.
وقررت في ذات السياق المواصلة في منع التنقل من والى نابل مع غلق المنافذ المؤدية للولاية الا بالنسبة للضرورة والحالات القوصوى والحاملة لتراخيص مع حظر منع جولان العربات والاشخاص من الساعة الثامنة ليلا الى الساعة الخامسة صباحا.

ويتواصل في ذات الاطار منع جميع التجمعات والحفلات العامة والخاصة وتعليق التظاهرات والاقتصار على الفضاءات الخارجية للمطاعم والمقاهي على ان ترفع الكراسي والطاولات بداية من الرابعة مساء ومنع استعمال الشيشية ولعب الورق مع تحديد طاقة استيعاب ب30 بالمائة بالنسبة للمطاعم السياحية وذلك بالنسبة للفضاءات التجارية.

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