مدنين: حملة "بن قردان تتنفس" تلقى تجاوبا من ابناء المنطقة بالداخل والخارج

اطلقت تنسيقية بن قردان الجديدة حملة تحت عنوان "بن قردان تتنفس" لجمع التبرعات من اجل معاضدة جهود المستشفى في مجابهة فيروس "كورونا" وتخفيف الضغط عليه من خلال تمكين عديد الحالات من الرعاية الصحية بالمنزل لمن يستوجب وضعه الصحي جرعات من الاكسيجين فقط.وقد لقيت هذه المبادرة التى جاءت ببادرة من الدكتور عمارة لملوم، تجاوبا وتفاعلا ايجابيا كبيرا من ابناء بن قردان بالداخل والخارج لتتمكن الحملة في غضون اسبوع من جمع اكثر من 150 الف دينار اقتنت منها التنسيقية حوالي 50 جهاز تكثيف الاكسيجين قدمت منها الى المستشفى الجهوي ببن قردان 10 اجهزة ووزعت البقية على عديد المرضى بمنازلهم، ما يؤكد ان الوضع الوبائي ما زال حرجا بهذه المعتمدية في ظل وجود عدة اصابات بفيروس "كورونا"، وفق احد اعضاء التنسيقية عبد السلام الرقاد.واضاف الرقاد انه امام هذه الوضعية وجهت اليوم التنسيقية الى رئاسة الجمهورية نداء الى رئاسة الجمهورية لاقامة مستشفى ميداني ببن قردان تحت اشراف الجيش الوطني مع استعداد التنسيقية الى تقديم الدعم اللوجستي له ووضع كل التبرعات التي تم جمعها ويتواصل اقتناؤها على الذمة.وتستعد تنسيقية بن قردان الجديدة في اطار حملتها، بدعم من ابناء المنطقة بالخارج، الى اقتناء مولد اكسيجين لتركيزه بالمستشفى للترفيع في نسق استغلال هذه المادة الى سعة الف لتر في الثانية.يذكر ان تنسيقية بن قردان الجديدة احدثت منذ سنتين وهي تعمل على معالجة عدة ملفات مطروحة بالمنطقة عقارية وصحية وتنموية مختلفة.يذكر ان مبادرة مماثلة تتواصل بمعتمدية جرجيس مكنت من اقتناء حوالي 70 جهاز تكثيف الاكسيجين وحملة اخرى بجزيرة جربة انطلقت افتراضيا وحققت نتائج ايجابية واقعيا في تعزيز عملية الرعاية الصحية بالمنزل من خلال توفير اجهزة الاكسيجين وتكوين فريق صحي للمتابعة المنزلية بين اطباء وممرضين.