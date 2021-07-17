وزارة التعليم العالي: 90 بالمائة من المؤسسات الجامعية التونسية تنهي امتحاناتها و4 بالمائة منها تؤجل دورة التدارك إلى شهر سبتمبر القادم

تمكنت المؤسسات الجامعية التونسية بنسبة 90 بالمائة من إتمام انجاز الامتحانات أي ما يعادل 183 مؤسسة، فيما ستتولى نسبة 6 بالمائة من المؤسسات إتمام أجرائها مع موفى شهر جويلية الحالي ، في حي قررت نسبة 4 بالمائة منها تأجيل إجراء دورة التدارك إلى شهر سبتمبر القادم، وفق ما تم تسجيله مساء أمس الجمعة خلال اجتماع مجلس الجامعات المنعقد بمقر صادر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتونس.وتنتمي الـ 12 مؤسسة جامعية التي قررت إنهاء الامتحانات مع موفى الشهر الحالي، إلى جامعة المنار ( 3 مؤسسات) وكل من جامعة قرطاج وجندوبة وصفاقس والقيروان ( مؤسسة واحدة بكل جامعة ) وجامعة المنستير ( 5 مؤسسات)، حسب بلاغ صادر عن الوزارة مساء أمس.أما المؤسسات التي قررت إرجاءإجراء درة التدارك إلى سبتمبر المقبل وعددها 9 مؤسسات، فتنتمي إلى جامعات تونس المنار وقرطاج منوبة وجامعة تونس الافتراضية ( مؤسسة واحدة بكل جامعة) وجامعة سوسة ( مؤسستين اثنتين ) وجامعة القيروان ( 3 مؤسسات).ونظر مجلس الجامعات المنعقد بإشراف وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ألفة بن عودة وبحضور كافة أعضائه، الذي خصص أساسا لمتابعة سير انجاز الامتحانات الجامعية لدورة التدارك، في الاستعدادات للعودة الجامعية القادمة 2021-2022 ، حيث تم التطرق أساسا إلى مطالب تأهيل مسارات التكوين في نظام " أمد" وفي مشروعي أمر حكومي يتعلقان باللجان الوطنية القطاعية وبالشهادة الوطنية للإجازة الموحّدة.كما تمت مناقشة مشروع منشور حول عروض التكوين في الشهادة الوطنية لنظام " أمد" بالنسبة إلى السنة الجامعية 2022 -2023 .