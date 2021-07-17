   Warda - مستحيل  

النجم الرياضي الساحلي يبادر بحملة للتحسيس باهمية التلقيح ضد فيروس كورونا

Publié le Samedi 17 Juillet 2021 - 15:33 قراءة: 0 د, 23 ث
بادر النجم الرياضي الساحلي باطلاق حملة للتشجيع على التلقيح ضد فيروس كورونا، من خلال ومضة تحسيسية شارك فيها عدد من لاعبي الفريق.
ودعا بعض اللاعبيين في فيديو على الصفحة الرسمية للنجم الرياضي الساحلي الى احترام البروتوكول الصحي والتباعد الاجتماعي، والتسجيل في مننظومة ايفاكس، مؤكدين أنّ التلقيح هو الحلّ للانتصار على الجائحة.
يذكر أنّ جائحة كورونا تسببت في ارباك برمجة المسابقات الرياضية في تونس حيث دارت جميع المقابلات دون حضور جمهور منذ اكثر من 16 شهرا..


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