حالة التدافع امام مكتب بريد القيروان جرت قبل فتح المكتب بفعل توافد المواطنين لاستلام المساعدات المالية

وات -

اكد البريد التونسي، ان حالة التدافع والاكتظاظ التي شهدها مكتب بريد القيروان، السبت، وقعت قبل فتح المكتب في وقت عزت فيه مراسلة (وات) بالقيروان، الحادثة، الى توافد المواطنين لاستلام المساعدات المالية بعد الاعلان عن صرفها بشكل مفاجئ.ولاحظ البريد ، في بلاغ اصدره عقب الحادثة، التي خلفت انتشار مقاطع فيديو ترصد حالة التدافع والاكتظاظ ، ان اعوان البريد العاملين بالمكتب، بالإضافة إلى المجتمع المدني بالقيروان، قاموا بتنظيم الصفوف باحترام مبدأ التباعد الجسدي.وأضاف أن مكتب البريد بالقيروان أمن العمل إلى حدود منتصف النهار والنصف وتم تمكين كافة المواطنين والحرفاء من الحصول على الخدمات المطلوبة.وكشفت مراسلة وات بالقيروان، من جانبها ، ان ما يين 1200 و 1500 شخص تجمعوا امام مكتب بريد القيروان لمدة ساعتين بشكل غير منظم ومكتظ انتظارا لصرف المنح بعد اعلامهم بشكل مفاجئ.واضافت ان الاكتظاظ يعود كذلك الى حالة الاغلاق التي تشهدها مكاتب البريد الاخرى مما ادى الى توافد اعداد هامة من المواطنين على مكتب بريد القيراون لقضاء شؤونهم خاصة وان مكاتب البريد تغلق يوم السبت.ولاحظت ان حالة الاكتظاظ استمرت لزهاء ساعتين وقد ساعد المجتمع المدني اضافة الى قوى الامن المتواجدة في المكان في تنظيم الحشود وانهاء حالة الاكتظاظ.ولفتت الى ان عدة مواقع اخرى بالولاية على غرار بعض الاسواق تشهد احيانا حالات اكتظاظ بفعل الاقبال على التسوق في وقت تشهد فيه مؤشرات تفشي كوفيد 19 بالجهة تراجعا طفيفا على غرار تراجع نسبة تالتحاليل الايجابية الى 20 بالمائة.