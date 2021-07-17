قابس : تعليق صلاتي العيد والجمعة ومنع التنقل بين المعتمديات

وات - قرّرت اللجنة الجهوية لمجابهة كورونا بولاية قابس اليوم وبداية من يوم الثلاثاء 20 جويلية والى غاية يوم الأحد 25 جويلية 2021 تعليق صلاتي العيد والجمعة ومنع التنقل بين المعتمديات وانتصاب الأسواق الأسبوعية بكامل تراب الولاية وغلق قاعات الرياضة وقاعات الألعاب الالكترونية.



وبيّنت اللجنة في بلاغها الذي نشرته للعموم انه يتواصل العمل بمقتضيات الحجر الصحي الشامل في معتمديات مطماطة الجديدة ووذرف ومطماطة القديمة والحجر الصحي الموجّه في معتمديات قابس الكبرى ( قابس الجنوبية وقابس المدينة وقابس الغربية ) ومارث والمطوية وغنوش ومنزل الحبيب وفق ما أقرته سابيقا اللجنة الجهوية واللجان المحلية لمجابهة كورونا.

وفسّرت اللجنة الاجراءات الجديدة التي اتخذتها بارتفاع المؤشّر الوبائي لفيروس كورونا وبقائه في مستوى الاختطار المرتفع وبهدف كسر حلقات العدوى المحلية.



