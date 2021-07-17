قفصة: اقرار الحجر الصحي الموجّه في كامل الولاية بداية من يوم غد الاحد

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قرّرت السلطات الجهوية في ولاية قفصة إقرار الحجر الصحي الصحي الموجّه في كامل معتمديات الجهة وذلك بداية من يوم غد الاحد الى غاية الاحد القادم 25 جويلية بداية من منتصف الليل وفق بلاغ صادر اليوم السبت على الصفحة الرسمية لولاية قفصة.وأعلن والي قفصة سامي الغابي، أنه تقرّر منع الجولان ابتداء من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا خلال فترة الحجر الصحي الموجّه ورفع الكراسي ومنع الاستهلاك على عين المكان والمطاعم ابتداء من الساعة الرابعة مساء إضافة إلى منع جميع التجمعات والحفلات العامة والخاصة وتعليق ارتياد دور العبادة وتعليق نشاط الاسوق الاسبوعية واليومية ومنع كافة التظاهرات الثقافية والرياضية والشبابية والعلمية.وأودى فيروس كورونا منذ بدء ظهوره في شهر مارس 2020 إلى حدود يوم 15 جويلية الجاري بحياة 610 أشخاص من مجموع 10119 اصابة تعافى منها 8287 شخصا في حين لا يزال 1222 حاملين للفيروس.