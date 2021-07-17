وزارة التعليم العالي تدعو الناجحين في دورة المراقبة باكالوريا2021 إلى التسجيل في عمليات التوجيه الجامعي

دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كافة الناجحين في دورة المراقبة باكالوريا 2021 إلى التسجيل في عمليات التوجيه الجامعي عبر موقع الواب المحدث للغرض باستخدام كلمة عبور سرية وخاصة بكل مترشحوأشارت وزارة التعليم العالي في بلاغ لها إلى إمكانية حصول المترشحين للتوجيه الجامعي على كلمات العبور الخاصة بهم بداية من يوم الثلاثاء 20 جويلية الجاري، عبر موقع الواب https://login.orientation.tnويمكن أيضا للمترشحين استعمال خدمة الإرساليات القصيرة من أجل الحصول على كلمات العبور الخاصة بهم، وذلك بتوجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85000 بداية من يوم السبت 17 جويلية الجاري حصريا من رقم الهاتف الجوال الذي تم إدراجه أثناء تسجيل الترشح لامتحان البكالوريا 2021 لدى وزارة التربيةوشددت الوزارة على ضرورة استخدام نفس رقم الهاتف المسجل عند الترشح لامتحان البكالوريا بالنسبة لمستعملي خدمة الإرساليات القصيرةيذكر أن هذه الإجراءات التي توجهت بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى الناجحين في دورة المراقبة باكالوريا 2021 كانت أعلنت عنها لفائدة الناجحين في الدورة الرئيسيةجدير بالاشارة الى ان نسبة النجاح في دورة المراقبة على مستوى كل الأصناف (عمومي وخاص وفردي)، التي تم الإعلان عنها أمس الجمعة، بلغت 45.57 بالمائة من مجموع 38546 مترشحا اجتاز هذه الدورة أي ما يعادل 17567 ناجحا، لتبلغ بذلك النسبة العامة للنجاح في بكالوريا 2021 في دورتيها، 57.52 بالمائة.