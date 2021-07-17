   Om Kalthoum - دارت الأيام  

سوسة : في حصيلة يومية غير مسبوقة تسجيل 19 وفاة و399 إصابة جديدة في الجهة

Publié le Samedi 17 Juillet 2021 - 11:59 قراءة: 0 د, 24 ث
وات - سجّلت ولاية سوسة أمس الجمعة وفق النشرة اليومية للإدارة الجهوية للصحة 19 حالة وفاة جديدة في حصيلة يومية غير مسبوقة لمصابين بكورونا بما يرفع عدد حالات الوفاة الى 1044 حالة وفاة.

وارتفع إجمالي الأشخاص في الجهة الذين التقطوا عدوى الإصابة بكورونا منذ بداية انتشار الوباء ببلادنا الى 38075 شخصا وذلك بعد تسجيل 399 إصابة جديدة اظهرتها نتائج 1248 تحليل مخبري
وارتفع أيضا عدد المقيمين بالمؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة بولاية سوسة الى 398 مصابا بكورونا منهم 54 مريض من ولايات أخرى.



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