سوسة : في حصيلة يومية غير مسبوقة تسجيل 19 وفاة و399 إصابة جديدة في الجهة

وات -

سجّلت ولاية سوسة أمس الجمعة وفق النشرة اليومية للإدارة الجهوية للصحة 19 حالة وفاة جديدة في حصيلة يومية غير مسبوقة لمصابين بكورونا بما يرفع عدد حالات الوفاة الى 1044 حالة وفاة.وارتفع إجمالي الأشخاص في الجهة الذين التقطوا عدوى الإصابة بكورونا منذ بداية انتشار الوباء ببلادنا الى 38075 شخصا وذلك بعد تسجيل 399 إصابة جديدة اظهرتها نتائج 1248 تحليل مخبريوارتفع أيضا عدد المقيمين بالمؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة بولاية سوسة الى 398 مصابا بكورونا منهم 54 مريض من ولايات أخرى.