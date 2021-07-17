   Om Kalthoum - دارت الأيام  

النائب السابق بالبرلمان الطيب المدني في ذمة الله

Publié le Samedi 17 Juillet 2021 - 11:50 قراءة: 0 د, 19 ث
وات - توفي اليوم السبت الطيب المدني النائب السابق بمجلس نواب الشعب عن ولاية تطاوين.

وأفاد مصدر عائلي (زوجته) وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) بأن الفقيد أصيب في الفترة الأخيرة بفيروس كورونا.


والطيب المدني هو محام لدى التعقيب ترشح للبرلمان في الدورة النيابة السابقة (2014-2019) عن الدائرة الانتخابية لحركة نداء تونس بتطاوين.
ونعت رئاسة مجلس نواب الشعب الفقيد وتقدمت بأحرّ التعازي إلى عائلته وذويه.


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