الSONEDE تحذر من تزايد استهلاك المياه يوم عيد الأضحى وتجاوزه الموارد المائية المتاحة

حذّرت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه من تزايد استهلاك المياه يوم عيد الأضحى، يوم 20 جويلية 2021، وتجاوزه الموارد المائية المتاحة خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة والوضعية الصعبة للموارد المائية لهذه الصائفة نتيجة الجفاف الذي تعيشه البلاد وتزايد الطلب على المياه يوم العيد.وقالت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، في بلاغ لها، إنّ احتمال تسجيل اعطاب على مستوى التجهيزات والشبكات يبقى واردا، رغم انها قامت بالاستعدادات الضرورية للحد من تسجيل إشكاليات في توزيع المياه مع اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة تحسبا لكل ما يمكن ان يطرأ خلال هذه الفترة مؤكدة انها ستعمل على التدخل الحيني للحد من الاضطرابات والانقطاعات.وأوصت الشركة في ذات السياق، بأخذ الاحتياطات اللازمة وترشيد استهلاك المياه خلال هذه المناسبة وتأجيل بعض الاستعمالات الثانوية للمياه الى ما بعد الساعة السادسة مساء من يوم العيد لضمان استمرارية التزويد خاصة وان يوم العيد يتزامن هذه السنة مع الارتفاع المتواصل لدرجات الحرارة لعدة ايام متتالية وتزامنه مع اقرار الحجر الصحي بجل الولايات والضغط الكبير على المنشآت المائية.