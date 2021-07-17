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سليانة : دورية عسكرية في مكثر تطلق النار على سيارة اقتربت من منشأة عسكرية ولم يمتثل سائقها لأوامر التوقّف

Publié le Samedi 17 Juillet 2021 - 09:58 قراءة: 0 د, 26 ث
وات - أطلقت دورية عسكرية بمدينة مكثر في ساعة متأخرة من ليلة البارحة النار على سيارة كان على متنها أربعة أشخاص بعد اقترابها من منشأة عسكرية (نادي الضباط التابع للجيش الوطني) وعدم امتثالها لأوامر الدورية بالتوقّف وفق ما ذكره مصدر أمني صباح اليوم السبت لــ(وات).

وأوضح أن السيارة اصطدمت بالجدار الخارجي للنادي ولم تمتثل لأوامر الدورية بالتوقّف ممّا دفع عناصر الدورية إلى إطلاق النار، مضيفا أن أحد ركاب السيّارة أصيب وحالته مستقرة.
و ذكر ذات المصدر أنّ تبيّن لاحقا أن الأشخاص الأربعة كانوا في حالة سكر، وفق قوله.

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