الوضع الوبائي بمختلف الولايات: السبت 17 جويلية

وات -

باجة : ارتفاع حصيلة ضحايا "كورونا" في الجهة الى 434 شخصا

أظهرت إحصائيات محيّنة للادارة الجهوية للصحة في باجة ان حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد بباجة ارتفعت الى 434 شخصا حتى يوم امس الجمعة وذلك بعد إحصاء 9 وفيات جديدة في صفوف متساكنى الجهة منها 4 وفيات سجلت امس الجمعة 3 منها بالمستشفي الجهوى لمدينة باجة والرابعة بالمستشفي المحلي بتستور.وبلغت نسبة إشغال الأسرّة بمرضي كوفيد بالمستشفيات المحلية والجهوية حتى أمس 126 بالمائة ويواصل 169 شخصا الاقامة بها منهم 98 بالمستشفي الجهوى في باجة.وقد سجلت امس الجمعة 125 اصابة جديدة بفيروس "كورونا " منها 55 اصابة بمدينة باجة وضواحيها و29 اصابة بنفزة و21 اصابة بتستور و13 اصابة بمجاز الباب و3 اصابات بقبلاط واصابتان بتبرسق واصبتان بعمدون لتصل جملة الحالات الايجابية المسجلة منذ بداية عمليات التقصي بباجة االى 13836 حالة من جملة 31996 تحليلا تم اجراؤها.وقد انخفضت نسبة التعافي من الفيروس امس الى 74,61 بالمائة مقارنة ب 78,41 اول امس الخميس حيث سجّل تعافى 10364 شخصا من الفيروس حسب احصائيات تحصلت عليها (وات) .