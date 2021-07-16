المنستير: التمديد في العمل بقرار الحجر الصحي الموجه وحظر الجولان بكافة معتمديات الجهة (الوالي)

وات -

ينطلق، اليوم الجمعة، بداية من الساعة الثامنة مساء وإلى غاية الساعة الخامسة من اليوم الموالي، التمديد في حظر الجولان بالنسبة إلى الأشخاص والعربات بكامل تراب ولاية المنستير وذلك إلى غاية يوم السبت 31 جويلية الجاري، وفق قرار والي المنستير، أكرم السبري.واستثني الوالي، في نص القرار، الذي تحصلت اليوم (وات) على نسخة منه، الحالات الاستثنائية والطارئة من منع جولان الأشخاص والعربات.كما ينطلق اليوم، التمديد في الحجر الصحي الموجه بكامل معتمديات ولاية المنستير لمدة أسبوعين وإلى غاية 31 جويلية 2021 .وتصنف ولاية المنستير وكل معتمدياتها الـ13 ذات مستوى اختطار مرتفع جدّا، حيث سجلت الجهة خلال الأسبوعين الماضيين وإلى غاية 14 جويلية الجاري، 995 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن بولاية المنستير، في حين تراوحت الإصابات على مستوى المعتمديات بين 1568 إصابة بجمال، و428 إصابة ببني حسان لكلّ 100 ألف ساكن.