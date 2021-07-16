سيدي بوزيد: التمديد في قرار الحجر الصحي الشامل بكامل مناطق الجهة (الوالي)

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أعلن، اليوم الجمعة، والي سيدي بوزيد، محمد صدقي بوعون، في بلاغ وقع اصداره بمناسبة انعقاد اجتماع اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها بمقر الولاية، عن التمديد في قرار الحجر الصحي الشامل بكامل مناظق الجهة، بداية من يوم السبت 17 جويلية الجاري والى غاية 31 من نفس الشهر.وتضمن البلاغ، التمديد في حظر الجولان بكامل ولاية سيدي بوزيد إلى غاية يوم 31 جويلية وذلك انطلاقا من الساعة الثامنة مساء والى الساعة الخامسة صباحا من اليوم الموالي، ومنع التنقل من والى ولاية سيدي بوزيد من 17 إلى 31 جويلية.كما سيتم إعادة فتح المقاهي والمطاعم حتى الساعة السابعة مساء، وذلك إلى غاية يوم 31 جويلية، مع منع الاستهلاك في الفضاءات الداخلية والاقتصار فقط على الفضاءات الخارجية، ومنع استهلاك "الشيشة" ولعب الورق والغلق الفوري لكل مخالف، إلى جانب إعادة فتح دور العبادة لأداء صلوات الظهر والعصر والمغرب فقط، مع مواصلة غلق الميضات وتعليق صلاتي الجمعة وعيد الأضحى وكافة الأنشطة الدينية.وأكد البلاغ، على منع التجمعات والحفلات العامة والخاصة والأنشطة الرياضية، وغلق قاعات الأفراح وقاعات الرياضة والحمامات، وتعليق نشاط الأسواق الأسبوعية، ومواصلة تطبيق البروتوكولات الصحية بالمحلات والفضاءات المفتوحة للعموم، وتحديد عدد الحرفاء بما يضمن احترام مسافة التباعد الجسدي وارتداء الكمامة، بالإضافة إلى مواصلة تطبيق البروتوكولات الصحية بالمؤسسات الاقتصادية وأماكن العمل التي تم الإعلان عنها في إطار التوقي من انتشار فيروس "كورونا".يشار إلى أن العدد الجملي للإصابات بفيروس "كورونا" بولاية سيدي بوزيد، بلغ الى حدود اليوم الجمعة، 16743 حالة، منها 13593 حالة شفاء، و525 حالة وفاة. وبلغ عدد المقيمين بالمؤسسات الصحية 135 مصابا، في حين وصلت نسبة الإصابة بالولاية الى 682 لكل 100 ألف ساكن خلال الفترة المتراوحة بين 28 جوان الفرط و11 جويلية الجاري.