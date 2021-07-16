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تونس تواسي بلجيكيا بعد الفيضانات الأخيرة

Publié le Vendredi 16 Juillet 2021 - 17:40 قراءة: 0 د, 21 ث
تقدمت تونس بخالص عبارات المواساة الى حكومة المملكة البلجيكية وبأصدق التعازي للشعب البلجيكي الصديق ولأسر الضحايا، على إثر الفيضانات الأخيرة التي طالت أجزاء من بلجيكيا
واعربت وفق بلاغ أصدرته وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج اليوم الجمعة عن التمنيات بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.
تجدر الإشارة إلى أن أمطارا غزيرة هطلت على أوروبا الغربية تسببت في فيضانات جارفة و حدوث دمار كبير.
وتفيد التقارير الواردة من بلجيكيا بمقتل 22 شخصا.

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