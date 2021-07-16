صفاقس: اللّجنة الجهوية لتفادي الكوارث وتنظيم النجدة تقرّر فرض الحجر الصحي الشامل بصفاقس الكبرى من 21 الى 25 جويلية

وات -

قرّرت اللّجنة الجهوية لتفادي الكوارث وتنظيم النجدة ومجابهتها بصفاقس، اليوم الجمعة، فرض الحجر الصحي الشامل بكافة معتمديات صفاقس الكبرى وهي كا من صفاقس المدينة، وصفاقس الغربية، وصفاقس الجنوبية، وساقية الزيت، وساقية الدائر، وطينة، وذلك ابتداء من يوم الاربعاء 21 جويلية الجاري وإلى غاية 25 من ذات الشهر.وجاء في قرار، أصدره اليوم، والي صفاقس، أنيس الوسلاتي، ان فرض الحجر الصحي الشامل بمعتمديات صفاقس الكبرى خلال الفترة المحددة له، يتمثل اساسا في مواصلة فرض تدابير حظر التجول من الساعة الثامنة مساء الى الساعة الخامسة من صباح اليوم الموالي، ومنع التنقل بمعتمديات صفاقس الكبرى باستثناء المعنيين بالتنقل في اطار التزود بالمواد الحيوية والغذائية والطبية.ويفرض كذلك، على المواطنين المقيمين بتلك المعتمديات التزامهم بعدم مغادرة منازلهم الا عند الضرورة ولقضاء الحاجيات المتاكدة ما عدا العاملين في القطاعات الحيوية، وغلق جميع المحلات والفضاءات التجارية المفتوحة للعموم باستثناء محلات بيع المواد الغذائية والمعدات الطبية، وغلق كافة الفضاءات الترفيهية والمنتزهات ومنع جميع التجمعات والحفلات العامة والخاصة، وتعليق كافة التظاهرات سواء كانت علمية او رياضية او ثقافية وغيرها فضلا عن تعليق ارتياد دور العبادة.من ناحيته، اوضح المدير الجهوي للصحة بصفاقس، الدكتور جوهر المكني، في تصريح لـ(وات)، ان قرار فرض الحجر الصحي الشامل بصفاقس الكبرى، ياتي في اطار الاجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا" بالجهة، امام ما تم تسجيله مؤخرا من ارتفاع في عدد الاصابات والذي ناهز الـ400 اصابة على 100 الف ساكن في عدد من معتمديات صفاقس الكبرى.