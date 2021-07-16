وزارة الصحة تعلن عن بدء تلقي ملفات مشاريع آلات تكثيف الاكسيجين المصنعة محليا

أعلنت وزارة الصحة في بيان لها اليوم الجمعة، عن بدء تلقي ملفات مشاريع آلات تكثيف الأكسيجين المصنعة محليا قصد المصادقة على جودتها وسلامتها من قبل لجنة أحدثت في هذا الغرض من قبل وزير الصحة.
ويتوجب على الراغبين في الحصول على دليل المصادقة إرسال ملخص عام للمشروع وعناوين الاتصال الخاصة بهم إلى عنوان البريد الإلكتروني التالي chem@rns.tn
وأشارت وزارة الصحة إلى أن اللجنة ستتحقق كخطوة أولية للتحقق من جدية المشاريع المرسلة إليها قبل إتاحة دليل المصادقة.
وتسعى وزارة الصحة إلى التشجيع على تصنيع أجهزة مكثف الأكسيجين محليا في إطار جهودها لمجابهة فيروس كورونا المستجد الذي يشهد انتشارا واسعا تسبب في ارتفاع حالات الإصابات والوفيات.
ويتوجب على الراغبين في الحصول على دليل المصادقة إرسال ملخص عام للمشروع وعناوين الاتصال الخاصة بهم إلى عنوان البريد الإلكتروني التالي chem@rns.tn
وأشارت وزارة الصحة إلى أن اللجنة ستتحقق كخطوة أولية للتحقق من جدية المشاريع المرسلة إليها قبل إتاحة دليل المصادقة.
وتسعى وزارة الصحة إلى التشجيع على تصنيع أجهزة مكثف الأكسيجين محليا في إطار جهودها لمجابهة فيروس كورونا المستجد الذي يشهد انتشارا واسعا تسبب في ارتفاع حالات الإصابات والوفيات.
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