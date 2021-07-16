هلال الشابة يتعاقد مع الظهير الايمن محمد امين النفزي

اعلن هلال الشابة يوم الجمعة على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك عن تعاقده مع الظهير الأيمن محمد أمين النفزي لمدة موسمين.وسبق لمحمد أمين النفزي (28 عاما) ان تقمص الوان نادي حمام الأنف والترجي الرياضي والملعب القابسي وإتحاد بنقردان.وكان هلال الشابة انتدب قبل ذلك الحارس السابق لنجم المتلوي عبد السلام الحلاوي في إطار مساعيه الرامية لدعم واعادة تاهيل الرصيد البشري للفريق إستعدادا للموسم الجديد.