هلال الشابة يتعاقد مع الظهير الايمن محمد امين النفزي

اعلن هلال الشابة يوم الجمعة على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك عن تعاقده مع الظهير الأيمن محمد أمين النفزي لمدة موسمين.
وسبق لمحمد أمين النفزي (28 عاما) ان تقمص الوان نادي حمام الأنف والترجي الرياضي والملعب القابسي وإتحاد بنقردان.
وكان هلال الشابة انتدب قبل ذلك الحارس السابق لنجم المتلوي عبد السلام الحلاوي في إطار مساعيه الرامية لدعم واعادة تاهيل الرصيد البشري للفريق إستعدادا للموسم الجديد.
وسبق لمحمد أمين النفزي (28 عاما) ان تقمص الوان نادي حمام الأنف والترجي الرياضي والملعب القابسي وإتحاد بنقردان.
وكان هلال الشابة انتدب قبل ذلك الحارس السابق لنجم المتلوي عبد السلام الحلاوي في إطار مساعيه الرامية لدعم واعادة تاهيل الرصيد البشري للفريق إستعدادا للموسم الجديد.
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