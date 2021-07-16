تأجيل النظر في القضية التأديبية ضد رئيس محكمة التعقيب

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قرر مجلس القضاء العدلي تاجيل النظر في القضية التأديبية ضد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد إلى يوم 03 أوت 2021.وافاد المجلس في بلاغ أصدره اليوم الجمعة بان قرار التأجيل، في حق راشد المتهم بالفساد المالي ،جاء استجابة لطلب الدفاع.تجدر الإشارة إلى ان مجلس القضاء العدلي، كان قد قرر الثلاثاء الماضي إيقاف وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس، البشير العكرمي، عن العمل في ي انتظار البت في ما ينسب إليه، وإحالة ملفه فورا إلى النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه صالحا من إجراءات.وفي 9 مارس الماضي، قرر مجلس القضاء العدلي إثر جلسة له، اعتبار مجلس التأديب متعهدا بملفات التأديب المحالة عليه من قبل وزيرة العدل بالنيابة بخصوص عدد من القضاة، من بينهم الطيب راشد والبشير العكرمي.يذكر أنّ القاضي الطيب راشد اتهم القاضي البشير العكرمي بارتكاب إخلالات في المسار القضائي لملفي اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي عندما كان يشغل خطة وكيل جمهورية المحكمة الابتدائية بتونس، في حين يتهم العكرمي راشد، الذي يشغل خطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، بالفساد المالي.وسبق للمجلس الأعلى للقضاء أن قرر مطلع ديسمبر 2020 تجميد عضوية الطيب راشد بالمجلس المذكور (عضوية بالصفة)، كما قرر مجلس القضاء العدلي رفع الحصانة عنه.