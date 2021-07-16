المدير الفنني للجامعة التونسية لتنس الطاولة ) - الهدف بلوغ الدور الثاني في أولمبياد طوكيو)

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- يسافر المنتخب الوطني لتنس الطاولة اليوم الجمعة الى اليابان للمشاركة في أولمبياد طوكيو.وأوضح غازي بالكاهية المدير الفني للجامعة التونسية لتنس الطاولة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات) أنّ اللاعب آدم حمام أجرى تحضيراته الاعدادية في فرنسا قبل أن يستكمل مراحلها الأخيرة في تونس منذ 11 جويلية الجاري، فيما لم تتمكن اللاعبة فدوى القارسي من انجاز برنامج تحضيري مكثف بسبب تداعيات الوضع الوبائي العالمي وبسبب التزاماتها الدراسية وامتحان الباكالوريا.وبين غازي بالكاهية أنّ منافسات تنس الطاولة في دورة الألعاب الأولمبية لن تكون سهلة في ظلّ وجود لاعبين من ذوي المستوى العالي خصوصا من اليابان والصين، مشيرا الى أنّ الهدف الأول للثنائي التونسي هو بلوغ الدور الثاني فردي الرجال و فردي السيدات.وأفاد أنّ تطوير رياضة تنس الطاولة التونسية وضمان اشعاعها قاريا وعالميا مرهون بالامكانيات المادية وتامين العمل القاعدي على أسس علمية، داعيا في ذلك سلطة الاشراف ممثلة في وزارة الشباب والرياضة والادماج المهني الى مزيد دعم رياضة تنس الطاولة وكامل الرياضات الفردية باعتبارها منتجة للاعبين ينظر لهم كمشاريع أبطال.وافاد بالكاهية أنّ الجامعة التونسية لتنس الطاولة ستشرع فور انتهاء الألعاب الأولمبية، في النصف الأول من أوت القادم، في اعداد استراتيجية متعلقة بالتحضير للمواعيد القادمة وفي مقدمتها أولمبياد باريس 2024 و خاصة أولمبياد لوس أنجلوس 2028، الذي سيتزامن مع بلوغ الرياضيين الشبان قمة عطائهم وكسب البعض منهم عنصر الخبرة.