مدنين: اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث تعدل من الاجراءات المقررة في علاقة بتفشي العدوى بفيروس "كورونا"

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أقرت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث بولاية مدنين، في اجتماعها اليوم الجمعة، باشراف والي الجهة، حبيب شواط، تخفيف الحجر الصحي الشامل بمعتمدية جرجيس بالعودة الى الحجر الصحي الموجه لمدة اسبوع بعد تحسن الوضع الوبائي بها، وتمديد الحجر الصحي الشامل لاسبوع بمعتمديات مدنين الشمالية والجنوبية وسيدي مخلوف، وتمديد الحجر الصحي الموجه ببني خداش لمدة أسبوع ايضا.كما اقرت اللجنة، تكثيف عملية مراقبة تطبيق البرتوكول الصحي وخاصة بالمقاهي بجزيرة جربة وبالرحلات البحرية المتجهة نحو جزيرة راس الرمل، وذلك بفرض حمل الكمامة والزامها باستغلال فقط نسبة 50 بالمائة من طاقة المراكب لضمان التباعد.واعلن والي مدنين، عن تعهد احدى المؤسسات البنكية بالجهة في اطار مسؤوليتها المجتمعية، تجهيز جناح بالمستشفى الجامعي بمدنين بطاقة 60 سرير لمرضى كوفيد عوض تركيز مستشفى ميداني بالقاعة المغطاة بمدنين حتى لا تتشتت جهود الاسرة الطبية ليكون جاهزا للاستغلال في اقرب الاجال، وهو ما يعزز طاقة استيعاب المؤسسات الاستشفائية في مجال الاحاطة بمرضى فيروس "كورونا" التي تجاوزت نسبتها القصوى.واعرب الوالي، عن اهمية مبادرات المجتمع المدني في مجابهة فيروس "كورونا"، خاصة منها جمع اجهزة تكثيف الاكسيجين ووضعها على ذمة مرضى كوفيد من الذين لا تتطلب حالتهم اقامة بالمستشفيات في اطار الرعاية المنزلية.واكد مسؤولو الادارة الجهوية للصحة، ان الوضع الوبائي لا يزال "حذرا" ويتطلب الانتباه والالتزام بالبرتوكول الصحي، مع تحسن بمعتمدية جرجيس، الا ان الضغط لا يزال كبيرا على المؤسسات الصحية العمومية منها والخاصة، امام تواصل ارتفاع الحالات التي تتطلب الايواء بالمستشقيات الاستشفائية، وهو ما يطرح، وفق تقديرهم، ضغطا على استعمال مادة الاكسيجين.