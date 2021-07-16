الميزان التجاري الغذائي يسجل عجزا بحوالي 807 م د، موفى جوان 2021

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سجل الميزان التجاري الغذائي، خلال السداسي الأول من سنة 2021، عجزا بقيمة 9ر806 مليون دينار، م د، مقابل عجز بقيمة 1ر137 م د خلال نفس الفترة من سنة 2020، نتيجة تطور واردات الحبوب وتراجع صادرات زيت الزيتون، حسب معطيات نشرها المرصد الوطني الفلاحي، الجمعة.واظهرت ذات المعطيات ان نسق الصادرات الغذائية انخفض بما يعادل 2ر10 بالمائة، لتصبح بقيمة 2ر2434 م د مقابل 6ر2710، بين موفى جوان 2021 و2020، في حين تطور نسق الورادات بنسبة 8ر13 بالمائة، لتصبح بقيمة 1ر3241 م د مقابل 7ر2847 م د، في نفس الفترة المذكورة آنفا.وقد تراجعت، تبعا لذلك، نسبة التغطية الى 1ر75 بالمائة، موفى جوان 2021، مقابل 2ر95 بالمائة في ذات الفترة من سنة 2020يذكر ان الصادرات الغذائية تمثل 7ر10 بالمائة من اجمالي صادرات البلاد وكذلك نفس الشيء للواردات، اي 7ر10 بالمائة من اجمالي واردات البلاد، حسب المرصد.وبين المرصد الوطني للفلاحة ان نسق واردات الحبوب زاد بما قدره 9ر20 بالمائة فيما انخفضت صادرات زيت الزيتون بنسبة 9ر26 بالمائة، علاوة على تدني سعر هذه المادة خلال شهر جوان 2021، بعد ارتفاع هام خلال الشهر الذي يسبقه. علما وان أسعار الحبوب، القمح الصلب والقمح اللين والشعير والذرة، عرفت زيادة في جوان 2021 مقارنة بالأشهر السابقة.وبين المصدر ذاته، في ما يهم اهم أسعار المواد المصدرة، ان تلك الخاصة بزيت الزيتون عرفت زيادة عند التصدير بنسبة 40 بالمائة في وما يعادل 4ر16 بالمائة للطماطم مقارنة بذات الفترة من سنة 2020. في المقابل عرفت أسعار منتوجات الصيد البحري والتمور والقوارص تراجعا بلغ على التوالي 1ر17 بالمائة و1ر13 بالمائة و4ر6 بالمائة.يذكر ان صادرات زيت الزيتون تمثل حوالي 8ر40 بالمائة من اجمالي الصادرات الغذائية، مع موفى جوان 2021، تليها التمور بنسبة 4ر16 بالمائة ثم منتوجات الصيد البحري بنسبة 9ر9 بالمائة، حسب المرصد.وتشير بيانات المرصد، الى تقهقر واضح لواردات اللحوم بزهاء 2ر72 بالمائة والبطاطا، بنسبة 8ر70 بالمائة، والسكر بنحو 4ر35 بالمائة مع موفى جوان 2021ولفت الى ان اسعار الحبوب عند التوريد عرفت ارتفاعا بلغ 4ر11 بالمائة للقمح الصلب و1ر20 بالمائة للقمح اللين وبما يعادل 3ر23 بالمائة للشعير و1ر44 بالمائة للذرة.كما عرفت اسعار الحليب ومشتقاته زيادة بقيمة 7ر23 بالمائة والزيوت النباتية في حدود 7ر24 بالمائة والسكر 1 بالمائة، في حين انخفضت اسعار اللحوم والبطاطا على التوالي بنسبة 4ر52 بالمائة و1ر21 بالمائة.يشار الى ان عجز الميزان التجاري لتونس تعمّق بنسبة 1ر14 بالمائة ليبلغ 4ر7536 – م د موفى جوان 2021، مقابل 9ر6602 م د، موفى جوان 2020وقد ارتفعت صادرات تونس بنسبة 5ر25 بالمائة لتمر من 7ر18192 م د الى 6ر22825 م د، في حين زادت الواردات بنسبة 4ر22 بالمائة لتمر من 6ر24795 م د، موفى السداسي الأول من سنة 2020، الى ما قدره 30362 م د، موفى جوان 2021ومثلت مجموعتا الطاقة والمواد الأولية ونصف المصنعة، 7ر46 بالمائة من اجمالي واردات البلاد، وفق المرصد الوطني للفلاحة.