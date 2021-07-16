الكاف: التّمديد في الحجر الصحي الشامل الى غاية 31 جويلية مع إقرار بعض الاستثناءات

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قرّرت اللّجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بالكاف، خلال اجتماعها الدوري المنعقد، اليوم الجمعة، التمديد في الحجر الصحي الشامل إلى غاية 31 جويلية الجاري، أمام ارتفاع عدد الاصابات بفيروس "كورونا" وتسجيل نسب عدوى مرتفعة تفوق المعدل الوطني، حيث بلغت وفق آخر احصائية للادارة الجهوية للصحة 928 بالنسبة لكل 100 الف ساكن.في المقابل، قررت اللّجنة، السماح لأصحاب المقاهي والمطاعم بالعمل الى غاية الساعة الرابعة مساء مع الاكتفاء ببيع المشروبات والمأكولات المحمولة، الى جانب السماح بفتح دور العبادة بالنسبة إلى صلوات الظهر والعصر مع اجبار رواد المساجد والجوامع على احترام البرتوكول الصحي في كل جوانبه.واقترحت اللجنة، بالمناسبة، بعث مستشفى ميداني بمدينة الكاف، ودعت إلى دراسة كل الفرضيات الممكنة لاختيار أحسن فضاء يقع الإتفاق حوله لتوظيفه للغرض وتقديم الاقتراح الذي سيتم الاتفاق عليه يوم الاثنين 19 جويلية.يذكر أن المدير الجهوي للصحة بالكاف، طارق الراجحي، قدم في بداية إجتماع اللجنة، عرضا أبرز فيه تواصل ارتفاع الاصابات في الجهة وخاصة بمدينة الكاف، التي بلغت فيها نسبة الإصابة 1079 بالنسبة لكل 100 الف ساكن، الى جانب تواصل نسب مرتفعة في الإصابات بمدن تاجروين والدهماني والسرس..