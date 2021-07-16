رئاسة الحكومة تعلن عن دعم مراكز تصفية الكلى بصفاقس ب45 الة تصفية جديدة

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اعلنت رئاسة الحكومة، الجمعة، عن دعم مراكز تصفية الكلى بالمؤسسات الصحية بولاية صفاقس بـ 45 آلة لتصفية الدم وألة مركزية لمعالجة مياه.وأضافت في بيان لها أصدرته في اعقاب مجلس وزاري مضيق خصص لولاية صفاقس، انه سيتم توزيع هذه الالات على كل من المستشفى الجامعي الهادي شاكر، (22 آلة) وبئر علي (4 آلات) والمحرس (5 آلات) قرقنة، (آلتان) جبنيانة،( 9 آلات ومركزية) وساقية الدائر، (آلتان)كما تقرر في اعقاب المجلس، الذي التام باشراف رئيس الحكومة هشام مشيشي، إعطاء الإذن بتسديد الحاجيات المستعجلة للمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس بكلفة جملية تناهز 19 م.د. فضلا عن تسديد الحاجيات المستعجلة للمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس بكلفة جملية تناهز 5 م.د.ومن بين القرارات، التي تم اتخاذها لفائدة الجهة، دعوة وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني إلى برمجة إنجاز مشروع المدينة الرياضية بصفاقس على مراحل، والإذن بالانطلاق في إنجاز المرحلة الأولى من المشروع، وذلك بتركيز ملعب يتسع لـ 40 ألف متفرج، ثم إنشاء قاعة رياضية متعددة الاختصاصات، يليها مسبح أولمبي.كما تم الإذن لوزارة الشؤون الثقافية بإعداد الدراسات الازمة لإنجاز مدينة ثقافية بمدينة صفاقس بالتنسيق مع بلدية المكان، تتكون من مركز فنون درامية مع إقامة فنية بقيمة 4.5 م.د ومركز ثقافي تحت مدارج المسرح الصيفي بكلفة تقديرية 1.5 م.د بالإضافة الى رواق للفنون بكلفة تقديرية 1 م.د.