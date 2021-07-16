ثلاث طائرات عسكرية مغربية محملة بمساعدات كورونا تصل تونس

حلّت، اليوم الجمعة 16 جويلية 2021 بمطار تونس قرطاج الدولي، 3 طائرات عسكرية مغربية في إطار الجسر الجوي الذي أقرّته المملكة المغربية لتركيز مستشفى ميداني بتونس في إطار دعم جهود تونس في مواجهة جائحة كوفيد-19.



وكان الملك محمد السادس قد أمر بإرسال مساعدة طبية عاجلة إلى تونس، عقب تدهور الوضع الوبائي فيها بسبب الارتفاع الحاد في حالات العدوى والوفيات المرتبطة بفيروس كوفيد-19.



