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ثلاث طائرات عسكرية مغربية محملة بمساعدات كورونا تصل تونس

Publié le Vendredi 16 Juillet 2021 - 15:47 قراءة: 0 د, 18 ث
حلّت، اليوم الجمعة 16 جويلية 2021 بمطار تونس قرطاج الدولي، 3 طائرات عسكرية مغربية في إطار الجسر الجوي الذي أقرّته المملكة المغربية لتركيز مستشفى ميداني بتونس في إطار دعم جهود تونس في مواجهة جائحة كوفيد-19.

وكان الملك محمد السادس قد أمر بإرسال مساعدة طبية عاجلة إلى تونس، عقب تدهور الوضع الوبائي فيها بسبب الارتفاع الحاد في حالات العدوى والوفيات المرتبطة بفيروس كوفيد-19.

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