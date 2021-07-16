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تونس تتسلم مساعدات طبية من سويسرا بقيمة تناهز مليون دينار

Publié le Vendredi 16 Juillet 2021 - 15:45 قراءة: 0 د, 30 ث
وات - أرسلت سويسرا إلى تونس مساعدات طبية تتمثل في أجهزة مكثف أكسيجين وأجهزة تنفس متعددة الاستخدامات بقيمة 335 ألف فرنك سويسري (نحو مليون دينار) لمعاضدة جهودها في مجابهة فيروس كوفيد-19.

ووفق بيان صادر عن السفارة السويسرية بتونس حلت اليوم الجمعة طائرة عسكرية سويسرية بمطار تونس قرطاج محملة بـ50 جهاز مكثف أكسيجين سعة 5 لترات، و7 اجهزة مكثف أكسيجين سعر 10 لترات، إضافة إلى 15 جهاز تنفس متعدد الاستخدامات.


وتأتي هذه المساعدة في إطار الدعم الذي قدمته سويسرا لتونس منذ سنة 2020 في سياق معاضدة جهودها على مجابهة فيروس جائحة فيروس كورونا، والذي يبلغ نحو 30 مليون دينار، وفق البيان.

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