لجنة الشؤون الثقافية تصادق بالإجماع على تقريرها حول مشروع قانون الفنان

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صادقت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي بالإجماع على تقريرها حول مشروع القانون التوجيهي المتعلق بالفنان والمهن الفنية عدد 104/2017.وتمّ خلال اجتماع هذه اللجنة المنعقد اليوم الجمعة بالمبنى الأصلي لمجلس نواب الشعب، تلاوة التقرير النهائي لمشروع القانون التوجيهي المتعلّق بالفنان والمهن الفنية. وورد في التقرير أن اللجنة استمعت إلى النقابات والهياكل الفنية واستفادت من مقترحات الخبراء في لقطاع الثقافي، فخلُصت إلى إجماع غالبية مكونات الطيف الثقافي على أن النسخة المودعة من طرف الحكومة بمجلس نواب الشعب "لا تحظى بالمقبولية نظرا لطغيان النزعة التقييدية والتحديدية عليها، والتدخلية من طرف الدولة فيها، فضلا عن احتوائها على بعد زجري لا يتلاءم مع طبيعة العمل الفني وتضمنها صبغة حمائية غير متماشية مع حرية الإبداع".وتمثّلت المخرجات التشريعية التي توصّلت إليها أشغال اللجنة، وفق نص التقرير، في الدعوة للتنصيص على المكانة الهامة للفنان في المجتمع تأصيلا لهذا المعنى في النص القانوني، وتدقيق مصطلح الفنان في اتجاه التنصيص على الإبداع كمعيار أساسي لصفة الفنان، بالإضافة إلى تفصيل المهن الفنية إلى تسع مجالات هي: الفنون الأدبية والفنون الدرامية والفنون الموسيقية والفنون الكوريغرافية وفنون السيرك والمنوعات والفنون التشكيلية والبصرية والفنون السمعية البصرية والفنون الرقمية ومجال فنون الشارع.وعمقت اللجنة النقاش حول المصنفات التي يتم بثها عبر مؤسسات الاتصال السمعي والسمعي البصري العمومية والخاصة، داعية إلى الترفيع في نسبة بث المصنفات الوطنية سيما الجديدة منها وفي الساعات الأكثر استماعا ومشاهدة. كما تنبّهت اللجنة إلى خلو النص من أحكام تتعلق بضمان حقوق المؤلف لقاء أعماله، وأضافت فصلا في هذا الغرض يتصل بمنح المؤسسة الوطنية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وكالة عامة لاستخلاص حقوق المؤلفين لدى مختلف المنشآت والمؤسسات ذات الصلة.وفي ما يتعلّق بالعقوبات المالية، ورد في التقرير أن اللجنة تداولت في العقوبات المالية المسلطة على منظمي العروض الفنية دون دفع المعاليم المستوجبة عليهم. واتجهت إلى عدم التشديد حيث أقرت التخفيض في العقوبة بالنزول بها من10000 و50000 دينار إلى 5000 و 10000 دينار مع التأكيد على مضاعفة العقوبة في حالة العود.وأوصت اللجنة بالإسراع في عرض هذا المشروع على الجلسة العامة للمصادقة عليه في أقرب الآجال.تجدر الإشارة إلى أن لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي، كانت صادقت يوم الثلاثاء الماضي 13 جويلية، على مشروع القانون عدد104 لسنة 2017 المتعلق بالفنان والمهن الفنية.