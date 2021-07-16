توزر: مواصلة مراقبة مداخل الولاية وتنفيذ دوريات أمنية لفرض احترام مقتضيات الحجر الصحي الشامل

وات -

تؤمّن وحدات الحرس الوطني المتمركزة في عدد من النقاط في ولاية توزر غلق مداخل الولاية ومراقبة الوافدين عليها في إطار تطبيق مقتضيات الحجر الصحي الشامل الذي تعيشه الجهة من 14 والى غاية 23 من شهر جويلية الجاري وفق ما ذكره لــ(وات) مصدر أمني مسؤول بإقليم الحرس الوطني.وبيّن نفس المصدر أن الوحدات متمركزة أساسا بالحدود مع الجزائر على مستوى معتمدية حزوة وعلى مستوى حدود الولاية مع ولاية قفصة بمفترق شاكمة ومع حدودها مع ولاية قبلي على الطريق الوطنية رقم 16 على مستوى شط الجريد.وكانت حصيلة هذه الوحدات كامل يوم أمس الخميس تحرير 147 مخالفة في عدم ارتداء الكمامة وحجز 86 وثائق متنوعة و63 عملية منع دخول عربات مختلفة إلى الولاية و67 مخالفة في خرق حظر الجولان.وتؤمّن من ناحيتها الوحدات الراجعة بالنظر الى منطقة الامن الوطني دوريات على مدار اليوم في مدن توزر ونفطة ودقاش وذلك منذ انطلاق الحجر الصحي الشامل في الولاية وكانت حصيلة نشاط هذه الوحدات وفق ما ذكره أبو نضال الركروكي كاتب عام النقابة الأساسية للأمن الوطني بتوزر تحرير 1097 مخالفة في عدم ارتداء الكمامة و30 مخالفة لمنع التنقل بين المدن فضلا عن 107 مخالفات متعلقة بخرق حظر الجولان.وأشار كاتب عام النقابة الأساسية أن جميع الأطراف تعوّل على وعي المواطن في احترام إجراءات الحجر الصحي الشامل وعلى تفهّمه لاحترام مقتضيات البرتوكول الصحي في وقت تشهد فيه الجهة سرعة انتشار الوباء.