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حركة سير  قطارات نقل المسافرين على خط الضاحية الجنوبية للعاصمة ستكون بمعدل قطار كل نصف ساعة

Publié le Vendredi 16 Juillet 2021 - 14:44 قراءة: 1 د, 0 ث
أفادت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية أن حركة سير قطارات نقل المسافرين على خط الضاحية الجنوبية للعاصمة (تونس –الرياض)، ستكون بمعدل قطار كل نصف ساعة في الاتجاهين نهاية كل أسبوع (يومي السبت و اﻷحد) من الساعة 05 و 30 دق إلى الساعة 18 و 30 دق بداية من يوم السبت 17 جويلية 2021 و إلى حين إشعار آخر و
وجاء هذا الإجراء وفق بلاغ صادر عن الشركة الخميس ، تبعا لقرار ولاة تونس الكبرى و في إطار تأمين الحد الأدنى من السفرات وضمان استمرارية المرفق العام
وسيكون التنقل على النحو التالي:
- /انطلاق أول قطار من محطة تونس في اتجاه محطة الرياض على الساعة 05 و 30 دق.

- /انطلاق آخر قطار من محطة تونس في اتجاه محطة الرياض على الساعة 18 و 30 دق.
- /انطلاق أول قطار من محطة الرياض في إتجاه محطة تونس على الساعة 05 و 30 دق.
- /انطلاق آخر قطار من محطة الرياض في إتجاه محطة تونس على الساعة 18 و 30 دق.

و أكدت الشركة إجبارية الاستظهار بالتراخيص القانونية للتنقل و جددت دعوتها المسافرين إلى ضرورة التقيد بإجراءات الوقاية من عدوى كوفيد 19 و خاصة الالتزام الكلي بارتداء الكمامات في المحطات و على متن القطارات و تعقيم اليدين بصفة دورية حفاظا على سلامة الجميع




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