تونس تعرب عن عميق تضامنها مع ألمانيا إثر الفيضانات المدمرة غرب البلاد

(بيان) أعربت تونس عن عميق تضامنها مع الحكومة الألمانية والشعب الألماني الصديق، على إثر الفيضانات المدمرة التي اجتاحت أمس الخميس غرب البلاد.وتقدمت تونس بخالص عبارات التعازي وأصدق مشاعر المواساة للشعب الألماني الصديق ولأسر الضحايا في هذا الظرف الأليم، متمنية الشفاء العاجل للجرحى وللمصابين، وفق بيان صادر مساء أمس عن وزارة الشؤون الخارجية.يشار الى أن الهيئة العامة للبث الإذاعي في ألمانيا (دي أر إيه)، ذكرت أن عدد القتلى جراء الفيضانات العارمة التي تجتاح غرب ألمانيا بلغ 81 قتيلا، فيما قالت شرطة مدينة كوبلنتس إن أكثر من ألف شخص هم في عداد المفقودين في منطقة نوينار آرفايلر.