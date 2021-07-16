الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الجمعة 16 جويلية

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باجة : تسجيل 14 وفاة جديدة ب"كورونا" و375 حالة إيجابية

سجّلت خلال الساعات 48 ساعة الاخيرة (14 و15 جويلية ) 14 وفاة جديدة نتيجة الاصابة بفيروس "كورونا" المستجد في ولاية باجة منها 5 سجّلها المستشفي الجهوى لمدينة باجة لترتفع حصيلة ضحايا الفيروس في الجهة الى 425 شخصا.وبلغت نسبة إشغال الأسرّة بمرضى كوفيد بالمستشفيات المحلّية والجهوية حتى أمس 122 بالمائة حيث يواصل 164 شخصا الإقامة بها منهم 97 بالمستشفي الجهوى في باجة.من جهة أخري سجّلت خلال نفس الفترة حصيلة مرتفعة للاصابات الجديدة بالفيروس بلغت 325 اصابة اغلبها بمدينة باجة وضواحيها (136 اصابة) لتصل جملة الحالات الايجابية المسجلة منذ بداية عمليات التقصي بباجة الى 13730 حالة من جملة 31665 تحليلا تم اجراؤه.وقد ارتفعت فى اليومين الاخيرين نسبة الشفاء من الفيروس من 73,46 بالمائة الى 78,41 حيث سجّل تعافي 10272 شخصا من الفيروس حسب إحصائيات تحصلت عليها (وات) من الادارة الجهوية للصحة في باجة.