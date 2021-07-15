مشروع القانون المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ له العديد من الابعاد ويجب أن لايرتبط بالكوفيد-19 فقط (مدير وحدة التشريع والنزاعات بوزارة الصحة)

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اعتبر مدير وحدة التشريع والنزاعات بوزارة الصحة، فوزي اليوسفي، اليوم الخميس، أن مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ له العديد من الأبعاد وهو جامع لكل صور الطوارئ الصحية ويجب أن لا يرتبط بالكوفيد-19 فقط.ولفت، خلال جلسة استماع من طرف لجنتي الصحة والشؤون الاجتماعية والحقوق والحريات بالبرلمان، في إطار دراسة مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ الصحية عدد 45/ 2021 ، إلى أن هذا المشروع هو اطار قانوني موحد للتصرف في الأزمة الوبائية الحالية.ويتضمن مشروع القانون جانبا ردعيا ووقائيا لضمان الإستجابة الوقائية، وفق ممثل وزارة الصحة الذي أكد أن مضاعفة العقوبات في مشروع القانون ترمي إلى مزيد التقيد بالاجراءات وأحكام القانون. واعتبر أن المشروع يرمي الي صون النظام الصحي العام .وشدد النواب في تدخلاتهم على عدم الانحراف بالقانون مع وجود لجنة صحية يكون لها رأي علمي إلزامي وانتقد نواب اخرون غياب التوازن بين الجانبين الردعي والوقائي وغياب دور الجماعات المحلية.يذكر أن مشروع القانون الاساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ صادق عليه مجلس الوزاراء في 8 جويلية الجاري ويتضمن 19 فصلا ويهدف حسب وثيقة شرح الاسباب إلى وضع إطار قانوني ينظم شروط إعلان حالة الطوارئ الصحية واجراءاتها والاثار المترتبة عنها بما يضمن حماية الصحة العامة في حال ظهور مرض سار يشكل تفشيه خطرا على الصحة العامة.