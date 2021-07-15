معدل الإصابات بكوفيد 19 يبلغ 796 حالة على كل 100 ألف ساكن على صعيد وطني، وولايات تطاوين ومنوبة ونابل تسجّل أعلى النسب

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بلغ معدّل الاصابات بفيروس كورونا المستجد على الصعيد الوطني 796 حالة على كل 100 ألف ساكن، خلال الفترة الممتدّة بين 28 جوان الماضي و11 جويلية الجاري، واستأثرت ولايات تطاوين ومنوبة ونابل بأعلى النسب، حسب آخر تحيين للوضع الوبائي، نشرته عشية اليوم الخميس وزارة الصحة على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي " فايسبوك".وبحسب التقرير، فقد تجاوزت نسبة الإصابات بـ 15 ولاية 766 إصابة لكل 100 ألف ساكن، حيث سجلت ولابة تطاوين 1724 حالة على كل 100 ألف ساكن، تليها منوبة بـ1251 حالة، ونابل بـ1151 حالة.وما تزال جميع الولايات الـ 24 في مستوى نسبة الإنذار المرتفعة جدّا حيث تجاوزت 250 إصابة لكل 100 ألف ساكن، وفق وزارة الصحة، رغم الانخفاض النسبي في ولايات قفصة بـ250 حالة على كل 100 ألف ساكن، وصفاقس بـ399 حالة، فالقيروان بـ 436 حالة.وتقدر نسبة الإنذار المرتفعة جدّا بعد تسجيل أكثر من 100 حالة لكلّ 100 ألف ساكن، في حين تقدّر نسبة الانذار المرتفع بين 50 و100 لكلّ 100 ألف ساكن، لتبلغ نسبة الإنذار المتوسّط بين 10 و50 حالة لكلّ 100 ألف ساكن، وفق تصنيف وزارة الصحة.وحسب آخر تحيين للوضع الوبائي نشرته وزارة الصحة في 7 جويلية الجاري ويتعلق بالفترة من 21 جوان الى غاية 4 جويلية الجاري، كانت ولاية منوبة تحتل قائمة الولايات الأكثر انتشارا للفيروس بـ995 حالة على كل 100 ألف ساكن، تليها سليانة بـ960 حالة، وتطاوين بـ857 حالة.ومنذ شهر جوان الماضي تشهد تونس موجة وبائية غير مسبوقة تتميز بانتشار واسع للسلالات المتحورة "ألفا" و"دلتا" في جلّ الولايات وارتفاع نسق الإصابات وعدد الحالات المتكفل بها في المستشفيات وأيضا ارتفاع ملفت في عدد الوفيات، وفق بيان سابق لوزارة الصحة بتاريخ 9 جويلية الجاري.ومنذ ظهور فيروس كورونا المستجد في تونس في فيفري 2020 إلى غاية يوم 13 جويلية الجاري ارتفعت حالات الوفايات في تونس 16.845 حالة وفاة.وذكّرت وزارة الصحة كافة المواطنات والمواطنين بضرورة التقيّد بالاجراءات الوقائيّة وتطبيق البروتوكولات الصحية قصد التحكّم في نسق انتشار الفيروس وكسر حلقات العدوى.