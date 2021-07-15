البرلمان يصوت لصالح مقترح إرجاء النظر في مشروع قانون عدد 66 لسنة 2019 المتعلق بمجلة المياه

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صوت مجلس نواب الشعب، مساء الخميس خلال جلسة عامة ، على إرجاء النظر في مشروع قانون عدد 66 لسنة 2019 المتعلق بمجلة المياه بعد ان نال هذا المقترح موافقة 115 نائبا و احتفاظ نائبين دون أي اعتراض.وقد طالب رئيس لجنة الفلاحة بالبرلمان معز بالحاج رحومة، النائب الاول لرئيس البرلمان، سميرة الشواشي، بإرجاء النظر في مشروع قانون مجلة المياه إلى جلسة لاحقة، على أن يحدد مكتب المجلس موعدها خلال الأيام القادمة".وقال رحومة في ذات السياق، "ان ارجاء النظر في مشروع قانون مجلة المياه الذي قد لا يزال يشهد بعض النقائص، سيتيح المزيد من الوقت للنظر في أكثر من 30 مقترح تعديل وكذلك نزولا عند طلب نواب الشعب حتى يكون العمل تشاركيا ويحظى المشروع بأكثر تصويت من النواب".وذكر رئيس لجنة الفلاحة بالبرلمان معز بالحاج رحومة، خلال الجلسة، انه تم الأخذ بعين الاعتبار جميع المقترحات التي وردت على اللجنة منذ تاريخ 17 ديسمبر 2020 من قبل جميع الأطراف المعنية دون استثناء.واضاف انه تم ادخال تعديل إما جزئي أو كلي على أكثر من 95 فصلا والإبقاء على 25 فصلا بالصيغة الأصلية للمجلة ، مؤكدا تعديل أكثر من 80 بالمائة من الفصول انسجاما واستجابة للمقترحات التي قدمت سواء من قبل خبراء أو من المجتمع المدني.