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وصول طائرة سعودية محمّلة بدفعة جديدة من المعدّات الطبية والمستلزمات الصحية

Publié le Jeudi 15 Juillet 2021 - 18:01 قراءة: 0 د, 12 ث
حلّت، ظهر اليوم الخميس 15 جويلية 2021 بمطار تونس قرطاج الدولي، طائرة سعودية محمّلة بدفعة جديدة من المعدّات الطبية والمستلزمات الصحية الممنوحة من المملكة العربية السعودية الشقيقة لدعم جهود تونس في مواجهة جائحة كوفيد-19 .



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